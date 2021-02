Pisa-Salernitana: toscani e campani opposti nel turno infrasettimanale Domani torna in campo la Salernitana, attesa in trasferta dal Pisa. Le probabili formazioni del match del ventiduesimo turno di Serie B

Dopo il pari, ottenuto sabato pomeriggio contro il Chievo, torna in campo la Salernitana opposta al Pisa. Per il match valevole per il ventiduesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 36 punti dopo 21 giornate, saranno impegnati in trasferta contro i toscani. Ad aspettare i campani ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Luca D’Angelo, a metà graduatoria a meno nove dagli avversari di giornata. All’ Arena Garibaldi, nel match di domani delle ore 19:00, la direzione di gara tra granata e gialloblù sarà affidata al sig. Alessandro Prontera, appartenente alla sezione arbitrale di Bologna.

I precedenti della sfida in terra toscana tra Pisa e Salernitana

Sino ad ora, all’Arena Garibaldi i due club si sono affrontati in ben undici occasioni. Cinque i successi dei padroni di casa con altrettanti pareggi e una affermazione granata. Sul lato realizzativo il bilancio è a favore dei nerazzurri. Il Pisa ha segnato tredici reti mentre la Salernitana sette.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Pisa e Salernitana.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Gondo, Kristoffersen, Tutino.

Le parole del tecnico dei granata

“Domani ci attende l’ennesima gara difficile contro un avversario in gran forma che rende la vita difficile a tutti. Affrontiamo una squadra dalla caratura importante e servirà una grande prestazione per ottenere un risultato positivo. Arrivati a questo punto del campionato le partite iniziano ad avere un peso importante e nascondono molte insidie. La squadra sta bene, valuterò fino all’ultimo il recupero delle energie da parte dei ragazzi. Credo sia stato importantissimo aver ampliato la rosa con il mercato perchè permette di avere maggiori soluzioni e di fronteggiare meglio questo campionato che ci sottopone a tante gare ravvicinate”.

Le probabili formazioni di Pisa-Salernitana

Pisa (4-3-1-2): Gori; Birindelli, Benedetti, Caracciolo, Beghetto; Gucher, De Vitis, Mazzitelli; Soddimo; Vido, Marconi. All. D’Angelo

Salernitana (3-5-2): Belec; Aya, Bogdan, Mantovani; Cicerelli, Kiyine, Di Tacchio, Coulibaly, Casasola; Gondo, Tutino. All. Castori