Ogliastro Cilento: vaccinazioni anticovid, attivo supporto agli anziani

C’è anche Ogliastro Cilento tra i comuni che hanno scelto di garantire assistenza agli anziani che vorranno prenotarsi per le vaccinazioni anti Covid-19.

Nei giorni scorsi la Regione Campania aveva attivato una piattaforma informatica dove gli over 80 possono registrarsi per inserirsi in lista d’attesa per la vaccinazione.

Un sistema non certo agevole per quanti non sono pratici di web. Ecco perché diversi enti locali stanno attivando dei servizi di supporto.

Per le persone che hanno difficoltà a registrarsi l’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento, guidata dal sindaco Michele Apolito, ha deciso di mettere a disposizione il personale dell’ufficio anagrafe dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12.

Bisognerà portare con sé codice fiscale e numero di tessera sanitaria. Per l’adesione, inoltre, servono un indirizzo email e un recapito di cellulare utilizzati per la conferma della registrazione e per la convocazione per la somministrazione del vaccino. Gli sportelli comunali forniranno tutta la necessaria assistenza.