Convergenze sbarca in Toscana: nuova sede a Poggibonsi

Convergenze S.p.A. Società Benefit (AIM: CVG), operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), continua la propria espansione territoriale al di fuori del Cilento e iniziando l’operatività nella nuova sede – aperta lo scorso ottobre – a Poggibonsi in provincia di Siena.

L’apertura di Poggibonsi (dopo aver inaugurato nel luglio 2020 un point a Pinzolo in Trentino Alto-Adige) dimostra la volontà da parte di Convergenze di espandersi nel mercato italiano, in territori con forte presenza di attività artigianali e commerciali oltre che turistiche proprio come la Toscana, la provincia di Siena e la Val d’Elsa in particolare.

La Val d’Elsa è il cuore pulsante delle attività produttive della provincia di Siena, un territorio compreso tra le tre province di Siena, Firenze e Pisa, che deve il suo sviluppo alla via Francigena e alla sua propensione all’economia sostenibile. La continua e armonica produzione di vino, olio, ma anche cristallo, meccanica ed elettronica, la rendono ideale e perfetta come sede operativa per Convergenze, che fin dalla sua nascita ha puntato sull’l’innovazione e sulla sostenibilità.

Il legame con il territorio toscano – nato già da qualche anno con il sostegno alla squadra di pallavolo femminile di Siena il “Convergenze Cus Siena” che milita in serie B – ora si rafforza con la presenza dell’ufficio che ha sede in Valdelsa a Poggibonsi in loc. Salceto 99.

Rosario Pingaro, Amministratore Delegato e Presidente di Convergenze ha così commentato: “L’ingresso in Toscana è sicuramente un evento importante e motivo di grande soddisfazione, e ritengo possa essere il trampolino di lancio per la nostra ulteriore espansione in altre Regioni italiane. Ora siamo presenti in tutta Italia grazie alle due sedi operative di Capaccio Paestum e di Poggibonsi, e ai punti di presenza in Cilento ed in Trentino. La nostra attività copre già virtualmente l’intero territorio italiano, ma questa è la prima volta che apriamo una sede operativa in un’altra Regione. Essere presenti come azienda su questo territorio, ci dà la possibilità di assistere i nostri clienti in prima persona.

La Toscana è un territorio di cui già conoscevamo l’enorme potenziale, in quanto Grazia Pingaro responsabile della BU Energy nonché Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione vi risiede e opera ormai da molti anni. Il rapporto umano e il contatto diretto rimangono sempre alla base di ogni strategia aziendale ben riuscita: questo approccio è un punto di forza di Convergenze, ed è particolarmente apprezzato dai nostri clienti. Voglio infine augurare buon lavoro al nuovo team che sono sicuro ci aiuterà ad ampliare la nostra rete di contatti”.