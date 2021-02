Capaccio Paestum: un progetto per la formazione dei giovani

CAPACCIO PAESTUM. Il comune, retto dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di partecipare al bando ”Fermenti in Comune” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (sotto l’egida della presidenza del Consiglio dei Ministri) e dall‘ANCI.

L’Ente, che si impegnerà a garantire un cofinanziamento di 58.000 euro, ha presentato il progetto ”Discovery Paestum”. tra l’altro già attivo sul territorio dal 2020.

Così come il confinante comune di Agropoli, anche la Città dei Templi si concentra sul tema dello sviluppo turistico in questo bando, dato che per i giovani, tra i 16 e i 35 anni, ci sarà l’ impiego nelle 8 postazioni ”InfoPoint” dislocate sul territorio comunale: per gli interessati sarà possibile sviluppare un bagaglio di esperienze e competenze che possono anche culminare in una futura professione stabile nell’ambito turistico.