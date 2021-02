VIDEO | Panta Rei, intervista a Davide Napoleone

Un ragazzo del Sud che vive al Nord. Come tanti, ma come pochi che hanno il privilegio di fare il lavoro che amano. Davide Napoleone scrive per artisti famosi e canta canzoni dedicate al suo Sud.

Panta Rei è un programma condotto da Paola Desiderio in onda ogni venerdì alle 14 e in replica il sabato alle 21 e la domenica alle 11 su InfoCilento Media.

Per accedere alla radiovisione di InfoCilento è possibile cliccare qui o dall’apposita voce nel menu.