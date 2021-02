San Mauro La Bruca: contributi dal Governo per la pubblica illuminazione Saranno utilizzati per ampliare la rete della pubblica illuminazione

SAN MAURO LA BRUCA. Il Comune cilentano ha ottenuto contributi aggiuntivi per l’anno 2021 dal Governo. Si tratta di risorse destinate ai comuni per investimenti rivolti sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Scarabino, ha deciso di destinare l’intera quota di 50 mila euro per l’ampliamento della rete di pubblica illuminazione.

I contributi sono erogati ai comuni beneficiari per una prima quota integrativa pari al 50 per cento, previa verifica dall’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio, e per una seconda quota integrativa, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.