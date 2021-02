L’almanacco del 7 febbraio 2021

E’ il 38° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 327 giorni.

Santi del giorno

San Teodoro (Soldato e Martire)

San Riccardo (Re degli Inglesi)

Sant’Egidio Maria di San Giuseppe (Francesco Pontillo – Professo Frate Minore)

San Guarino di Palestrina (Vescovo)

San Mosè I Eremita e vescovo dei Saraceni

San Partenio (Vescovo di Lampsaco)

San Patendo (Vescovo)

Etimologia

Teodoro, sinonimo di Doroteo e Teodosio, tutti con la stessa etimologia, è un nome di chiare origini greche. Il nome originario è Theodoros, composto di Theo, “dio”, e Doron, “dono”. Il significato che ne risulta è “dono di Dio”.

Proverbio del giorno

Gennaio e febbraio mettiti il tabarro.

Aforisma del giorno

Non ti abbandonare alla tua passione, perché non ti strazi come un toro furioso; divorerà le tue foglie e tu perderai i tuoi frutti, sé da renderti come un legno secco. (Siracide)

Accadde Oggi

1914 – Charlot debutta al cinema

1940 – La Disney lancia Pinocchio al cinema

Sei nato oggi?

Hai una intelligenza aperta, versatile e la tua sete di cultura ti spinge ad un continuo miglioramento. Nel lavoro affronterai diversi cambiamenti e qualche difficoltà, ma poi i tuoi meriti verranno riconosciuti. In amore, a volte, per curiosità e desiderio di nuove esperienze ti cacci in situazioni difficili: solitamente ne esci grazie a improvvisi colpi di fortuna, ma un po’ di prudenza in più non guasterebbe.

Celebrità nate in questo giorno

1952 – Vasco Rossi

1812 – Charles Dickens