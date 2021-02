La ricetta: Torta cioccolatino senza burro Ecco come prepararla

Un dessert dal cuore morbido e cioccolatoso da servire a fine pasto o da accompagnare ad un caffè con gli amici. Questa torta è la gioia di tutti i bambini. Per una versione più leggera vi propongo dell’olio al posto del burro, il risultato è eccellente. Vediamo come prepararla.

Sciogliamo a bagnomaria 200 gr di cioccolato fondente. In una terrina montiamo a neve ben solida 4 albumi con 75 gr di zucchero semolato.

Teniamo le chiare motate da parte, intanto sbattiamo 4 tuorli con 75 gr di zucchero semolato fino ad ottenere un composto spumoso, aggiungiamo 70 gr di olio di girasole e 50 gr di farina. Continuiamo a sbattere per qualche minuto poi uniamo il cioccolato fuso e amalgamiamo bene. Aggiungiamo gli albumi montati a neve poco per volta mescolando lentamente dal basso verso l’alto. Versiamo il composto in una teglia rettangolare 30×20 cm rivestita con carta forno.

Inforniamo in forno preriscaldato a 180° per 25 minuti. Lasciamo raffreddare completamente, tagliamo la torta a quadrotti e decoriamo con crema spalmabile di cacao e nocciole, frutti rossi e granella di nocciole. In alternativa possiamo accompagnarla ad una pallina di gelato alla vaniglia, della panna montata o della crema allo zabaione.