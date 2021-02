Camerota: si punta a sistemazione di un’importante arteria stradale

CAMEROTA. Il comune, retto da Mario Salvatore Scarpitta, ha approvato il progetto di messa in sicurezza ed adeguamento della strada provinciale SP562 adiacente la zona Cala del Cefalo-Cala Finocchiara.

Un tratto considerato di primaria importanza essendo l’arteria di principale supporto alle attività turistiche del litorale.

La strada, tuttavia, è in dissesto: situazione di cui prese visione anche il governatore della Regione Campania De Luca durante una sua visita istituzionale del luglio scorso, in più punti infatti l’azione erosiva del mare ha creato dei seri pericoli dal punto di vista dell’incolumità dei cittadini,il moto ondoso infatti investe spesso la strada.

Per tutte queste ragioni, l’Amministrazione ha quindi redatto il quadro economico di spesa per gli interventi fissandolo in 9.980.000 di cui 6.750.000 per l’esecuzione dei lavori: ora si attende la risposta da Palazzo Santa Lucia per il finanziamento.