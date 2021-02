Camerota, auto a fuoco: provvidenziale l’intervento di due volontari

Paura questa mattina intorno alle 12 in piazza San Vito a Camerota Capoluogo. Un’auto in sosta ha preso improvvisamente fuoco. Solo il tempestivo intervento dell’ex coordinatore della Protezione civile comunale Agostino Salvatore e del volontario Vincenzo Bovi hanno scongiurato il peggio.

I due sono riusciti a spegnere il fuoco con degli estintori messi a disposizione dal bar San Vito e dal B&b da Rosa.

Per fortuna tutto si è risolto per il meglio. Probabile che l’incendio sia divampato per un cortocircuito.