Agropoli: pubblicato avviso aggiornamento lista avvocati dell’Ente

AGROPOLI. Il comune, retto dal sindaco Adamo Coppola, ha emanato un avviso per l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati di fiducia dell’Ente per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio. L’inclusione dei professionisti non comporterà impegni da parte del comune ed è orientato secondo i principi di trasparenza,pubblicità e comparazione nel rispetto dei principi comunitari e nazionali sulla libera concorrenza.

Tra i compiti dei selezionati sarà quello di definire le linee difensive in accordo con gli Uffici preposti, portare a conoscenza di queste strutture i contenuti degli atti difensivi, aggiornare lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione dell’eventuale contenzioso, essere disponibile ad incontri presso Palazzo di città, fornire parere scritto in caso di richiesta ad appelli o ricorsi in Cassazione e non fare ricorso contro il Comune per il pagamento dei compensi spettanti entro sei mesi dalla regolare richiesta degli emolumenti, oltre a garantire la propria personale reperibilità, assolvendo con diligenza e puntualità all’incarico pena cancellazione dalla lista.

Potranno presentare domanda gli avvocati (singoli o associati) iscritto all’Elenco professionale, tranne coloro che non si trovano in condizioni di poter contrattare con la PA secondo le norme in vigore. Inoltre bisognerà essere in possesso della cittadinanza italiana (salvo equiparazioni), godimento di tutti i diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali nè provvedimenti di prevenzione, non aver riportato sanzioni disciplinari all’ordine di appartenenza, nè aver conflitti di interesse con il Comune di Agropoli. La domanda andrà presentata entro le ore 12 del 19 febbraio.