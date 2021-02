Sapri: Matteo Martino responsabile nazionale settore turismo Confimpresa

Con una nota a firma del segretario generale di Confimpresa dr. Diego Giovinazzo lo scorso 21 dicembre arriva per Matteo Martino, da parte della direzione nazionale, la nomina a Responsabile Nazionale Settore Turismo della Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell’Artigianato. L’incarico, di carattere politico-sindacale, si accompagna alla funzione di instaurare rapporti di collaborazione tra associazioni, enti ed istituzioni a favore dello sviluppo turistico tra i vari livelli.

Confimpresa, costituita nel 1994, è oramai da tempo una realtà associativa diffusa su tutto il territorio nazionale. Ha sedi operative su oltre il 70% delle province italiane fornendo agli associati assistenza sia sui servizi tradizionali, quali materia fiscale-tributaria, consulenza del lavoro e assistenza finanziaria, sia servizi per lo sviluppo e l’innovazione. Confimpresa è firmataria di CCNL per molte categorie ed è presente, con le proprie articolazioni territoriali, in molte commissioni di lavoro e in molti organismi camerali.

A seguito di questa prestigiosa nomina, Matteo Martino lascia Cicas Italia per approdare in questa nuova realtà sindacale. A lui è affidato il compito di seguire il settore turismo di Confimpresa in stretta collaborazione con gli organi nazionali.

“Sono molto onorato per l’incarico ricevuto – dice Martino – è un momento molto delicato per il comparto turistico e non solo, ma si intravedono segnali di fiducia. Bisogna pensare a dei nuovi modelli d’impresa per un turismo sostenibile che parta dai luoghi pieni di arte, cultura ed enogastronomia. Veri distretti produttivi che, promozionati con le nuove tecnologie digitali mettano in risalto la resilienza delle terre dove viviamo”.

57 anni, sposato e padre di Maria Concetta, Matteo Martino ha all’attivo numerose esperienze nel settore turistico, fieristico ed organizzativo. Ha sviluppato molti progetti legati alla promozione e allo sviluppo territoriale, uno tra tanti il progetto “Terre del Bussento”, fiore all’occhiello nel suo portfolio. Lavora attualmente nel mondo della formazione e dell’assistenza ad enti e imprese. È molto attivo nel settore dell’informazione e delle nuove tecnologie.

In conclusione martino aggiunge “volevo ringraziare Giorgio Ventura, già presidente di Cicas Italia, al quale mi lega un profondo sentimento di stima. A lui devo la mia seconda esperienza sindacale durata più di 5 anni, dopo aver fatto parte del consiglio provinciale di Confcommercio Salerno. In ultimo un grazie anche a Vittorio Terracciano, vice-segretario di Confimpresa, per aver favorito l’adesione a questa nuova famiglia”.