Montecorice: presto interventi sulla Sp94

MONTECORICE. “In riferimento alla sistemazione e messa in sicurezza della strada provinciale Fornelli – Perdifumo desidero rassicurare i cittadini dei paei a monte che sta per concludersi la progettazione della Sp94”.

Lo ha reso noto il consigliere comunale di Montecorice Gianni Funiciello che insieme al collega di maggioranza Antonio Maffia, nei mesi scorsi aveva avuto un incontro in Provincia per sollecitare l’avvio dell’iter per la sistemazione della strada.

In quell’occasione il settore viabilità dell’Ente di Palazzo Sant’Agostino, diretto da Domenico Ranesi, autorizzò il Comune cilentano alla predisposizione della progettazione per l’opera. L’iter sta per giungere al termine e successivamente sarà la Provincia a stabilire le modalità di intervento per le opere di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di un’arteria importante per il collegamento tra Montecorice e gli altri centri dell’interno.

La Sp94 è ufficialmente chiusa al traffico da tempo benché in tanti continuino a transitarvi. Con le ultime piogge non sono mancati nuovi fenomeni di dissesto.