Covid, altro positivo in una scuola di Agropoli

È emerso un nuovo caso di positività al Covid-19 dalla catena dei contatti della docente del liceo Gatto risultata contagiata ieri ad Agropoli. Si tratta di uno studente frequentante la scuola “Vairo” di Agropoli. È stata già disposta la sanificazione dell’edificio di via Moro per le 16.30 di oggi.

Già effettuato il medesimo intervento presso la sede del liceo “Gatto” di via Alighieri mentre è in corso quello presso la sezione classica dello stesso Istituto superiore di via S. Pio X.

I casi positivi attuali ad Agropoli, sommando quello comunicato ieri sera e quello odierno, sono 12.