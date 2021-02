Cilento, è già tempo di mare: primi tuffi del 2021

Nel Cilento è già tempo di mare. Il 2021 è iniziato soltanto da un mese, siamo nel pieno dell’inverno, ma le temperature miti di questo sabato e la bellezza delle acque cristalline, hanno invogliato più di qualche temerario a fare un tuffo in acqua.

Ad Ascea, Agnone Cilento, Acciaroli, Palinuro e Agropoli diverse persone hanno deciso di immergersi in mare o di trascorrere qualche ora in spiaggia per una tintarella fuori periodo.

Del resto le temperature di oggi sfiorano i venti gradi, ma già domani il tempo è destinato a cambiare: termometro in ribasso e perturbazioni in arrivo per chiudere questa settimana e inaugurare la prossima.

Chissà che qualcuno, anche con diversi gradi in meno, non decida comunque di farsi il bagno come accaduto la scorsa settimana a Capaccio Paestum. Qui un turista ha pensato bene di fare il bagno in località Licinella nonostante una temperatura tipicamente invernale.