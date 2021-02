Vallo, trovata carcassa di cane in campagna con profonda ferita al collo Non si esclude possa essere stato ucciso con un'arma da fuoco

Una carcassa di cane e stata ritrovata in piena campagna a Vallo della Lucania. La segnalazione é arrivata ieri sera alla locale sezione dell’Anpana – guardie ecozoofile . Gli agenti accertatori, Giovanna Tuso e Bruno Grammaldo, questa mattina si sono recati sul posto. Il ritrovamento è avvenuto in località Mazzavacche. Il sopralluogo ha permesso di confermare che si trattava di un cane; era a bordo strada con una ferita profonda alla zona sinistra del collo, sotto all’orecchio.

Gli agenti dell’Anpana, insospettiti, hanno allertato i sanitari dell’Asl Salerno. Sul posto i veterinari di Vallo della Lucania.

La carcassa è stata presa in custodia dall’azienda sanitaria per essere sottoposta ad ulteriori accertamenti. Non si esclude che il cane possa essere stato ucciso con un’arma da fuoco.