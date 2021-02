Vaccini agli over80: comuni di Cilento e Diano offrono assistenza

Al via le registrazioni sulla piattaforma informatica della Regione Campania per l’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 riservata alla popolazione campana oltre gli 80 anni di età. Per poter aderire è necessario effettuare la registrazione sulla piattaforma https://adesionevaccinazioni.soresa.it/.

Il Comune di Sanza ha deciso di assicurare assistenza agli anziani: in piazza XXIV maggio, al primo piano, un team di operatori saranno a disposizione della popolazione ultraottantenne per la registrazione sulla piattaforma vaccinale, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì.

Non si tratta di un caso isolato: anche a Novi Velia il lunedì e il mercoledì, dalle 9 alle 13, ha attivato un apposito sportello; a Buonabitacolo, invece, sarà possibile recarsi in ufficio dall’8 al 12 febbraio dalle 9.30 alle 13.30.

Ieri anche Felitto aveva annunciato un servizio simile (leggi qui).