Verso ile vaccinazioni per gli over80: a Felitto assistenza agli anziani

La Campania si prepara per le somministrazioni del vaccino agli over 80 in Regione: le vaccinazioni avverranno anche in palestre e teatri

Per oggi è stato convocato un vertice con il presidente De Luca, l’Unità di crisi e Asl per definire il programma di immunizzazione degli anziani. Si vorrebbe ricorrere anche all’utilizzo di policlinici universitari, apposite strutture modulari allestite in palestre e teatri e distretti sanità.

Il Comune di Felitto, intanto, ha deciso di mettere a disposizione delle persone ultra ottantenni che hanno difficoltà nella registrazione e prenotazione della vaccinazione sulla piattaforma on Line, un servizio di supporto per l’inoltro della richiesta.

Chi ha bisogno può contattare il comune telefonicamente o recarsi presso lo sportello del protocollo e verrà contattato per concordare giorno e orario per effettuare la prenotazione.