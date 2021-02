Roscigno, sindaco Pino Palmieri aderisce a Forza Italia "Prendere atto che Forza Italia è determinata nel sostenere a presidente del consiglio Mario Draghi, mi ha convinto ad aderire per poter dare il mio piccolo contributo al partito"

ROSCIGNO. Le dinamiche politiche che si stanno vivendo a livello nazionale hanno un effetto domino anche in ambito locale. Se in questa fase molti esponenti di Italia Viva tacciano per evitare di attirare anche su di loro le tante critiche che il popolo del web ha riservato al leader Matteo Renzi, tra i moderati c’è chi esce allo scoperto e, alla luce dei movimenti politici nazionali, sceglie la propria collocazione.

E’ il caso del primo cittadino di Roscigno Pino Palmieri che ha annunciato l’adesione a Forza Italia.

“Prendere atto che Forza Italia è determinata nel sostenere a presidente del consiglio Mario Draghi, mi ha convinto ad aderire per poter dare il mio piccolo contributo al partito”, ha spiegato Palmieri.

Sempre fedele al centro-destra, il primo cittadino roscignolo alcuni mesi fa aveva scelto di abbandonare la Lega, in forte dissenso con le scelte fatte sul territorio. Ora una nuova collocazione che potrebbe avere riflessi anche