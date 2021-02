Palinuro, ruspe alle Saline: bloccati i lavori

CENTOLA. Ruspe in azione in località Saline, intervengono gli uomini della Polizia Municipale e la Guardia Costiera di Palinuro. I lavori, a ridosso della spiaggia, erano relativi ad interventi di riempimento e spianamento di un terreno. Nella giornata di giovedì un primo sopralluogo sul posto; ieri i vigili urbani, agli ordini del capitano Giuseppe Corsaro, hanno approfondito l’attività investigativa contestando l’assenza dei necessari permessi per poter eseguire quelle opere.

Ruspe alle Saline, stop ai lavori

Per questo i lavori sono stati bloccati e la documentazione è stata inviata alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania che dovrà valutare eventuali irregolarità.

Lavori a Caprioli e polemiche

Sempre nella giornata di ieri malcontento è emerso anche per dei lavori in località Caprioli dove è in corso la realizzazione di un parcheggio. Tutto regolare ma i residenti contestano le modalità di esecuzione dei lavori con la presenza di mezzi meccanici che operano sulla duna, mettendo a rischio la flora autoctona.