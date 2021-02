Agropoli, class action per multe con l’autovelox: fissata data del processo "Abbiamo mantenuto la promessa fatta a chi ci chiedeva di tutelare chi ingiustamente aveva pagato"

AGROPOLI. Il 13 ottobre prossimo, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, prenderà il via il processo relativo alla “legal action” per il rimborso e il risarcimento danni degli utenti multati attraverso l’autovelox di Agropoli.

L’azione è stata promossa dall’associazione Noi Consumatori, presieduta dall’avvocato Giuseppe Russo.

“Com’è noto da settembre 2020 ad ottobre 2020 abbiamo aperto e chiuso la campagna di adesione per chi aveva ingiustamente pagato uno o più verbali del dismesso abusivo autovelox di Agropoli“, ricorda l’avvocato cilenano.

Venti i “tartassati” che hanno deciso di partecipare all’azione legale a cui si aggiungono coloro che avevano già pagato le multe. “La data del 13 ottobre 2021, relativa alla celebrazione della udienza, è un’ottima data perché sicuramente si potrà discutere senza il rischio e pericolo di un rinvio per emergenza epidemiologica”, precisa il presidente di Noi Consumatori.

Russo entra poi nel merito del procedimento giudiziario: “Il processo nella fattispecie è un ricorso speciale cartolare (abbiamo depositato 11 corposi allegati) e, a norma di legge, va deciso in una massimo due udienze. Abbiamo chiesto il rimborso totale delle somme versate ed un risarcimento danni indeterminato per fatto illecito doloso costituito dalla consapevolezza di avere utilizzato un’apparecchiatura priva di qualsivoglia autorizzazione”.

“Abbiamo mantenuto la promessa fatta a chi ci chiedeva di tutelare chi ingiustamente aveva pagato”, conclude l’avvocato Giuseppe Russo.