Agropoli, caso covid al “Gatto”: scuola chiusa

Caso di positività al Covid-19 di una docente ad Agropoli. Sospese le attività didattiche al liceo “Gatto”. Lo ha reso noto la dirigente Anna Vassallo che ha informato il sindaco di Adamo Coppola.

“Pochi minuti fa sono stato informato di un caso di positività al Covid-19 di una docente in servizio presso il liceo “Gatto” di via Alighieri e presso la sezione classica di via S. Pio X. Al momento si sta ricostruendo la catena dei contatti. Intanto in via precauzionale ho disposto la sospensione delle attività didattiche in entrambi i plessi per la giornata di domani, sabato 6 febbraio, durante la quale sono già stati programmati gli interventi di sanificazione”, ha spiegato Coppola.

Le lezioni proseguiranno in dad. Nei giorni scorsi era stata disposta la chiusura anche dell’istituto Gino Landolfi.