Vallo della Lucania, emergenza sangue: “Venite a donare”

VALLO DELLA LUCANIA. Continua l’emergenza sangue. In questo periodo di crisi dovuta al covid le attività delle associazioni che si occupano delle donazioni non si interrompono. Gli ospedali hanno sempre bisogno di sangue, oltre al Coronavirus, infatti, ci sono molte altre patologie e la sanità continua ad assistere i pazienti che hanno necessità di cure. Per questo, l’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento è sempre attiva sul territorio.

Domenica 7 febbraio, presso il centro trasfusionale dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, è stata organizzata una giornata straordinaria per la donazione del sangue.

È molto importante continuare a donare: salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore. Coloro che donano il sangue, infatti, sono stimolati a mantenere uno stile di vita sano; per questo donare il sangue è molto importante e fa bene anche al donatore. Inoltre, il sangue raccolto, prima di arrivare al letto del paziente, è controllato sia per scoprire la presenza di virus infettivi che possono trasmettere epatiti e Aids, sia per scoprire valori ematochimici che possono rivelare malattie del donatore.

Tutti i donatori interessati possono recarsi a Vallo dalle ore 8:00 in poi. Su richiesta del donatore è possibile effettuare anche esami sierologici per il Covid-19.