Strade provinciali del Vallo di Diano: competenza passi all’Anas

Le strade del Vallo di Diano di competenza della Provincia, quantomeno le più importanti, passino sotto la competenza dell’Anas. E’ il sollecito che parte dai comuni del comprensorio per la ex SS426, la Sp11, la Sp39 e le altre che provinciali tra San Rufo, Sala Consilina e Sassano. In realtà non si tratta di una novità perché Sant’Arsenio già due anni fa avviò la richiesta di trasferimento dell’ex SS426 che collega con Polla.

Ora altri amministratori stanno avanzato richieste simili. Tra questi il primo cittadino di San Rufo Michele Marmo.

La Provincia, stando alle accuse, sarebbe fin ora rimasta inerme alle richieste di intervento; il passaggio delle competenze all’Anas, invece, garantirebbe maggiore attenzione e maggiore manutenzione. Del resto i comuni valdianesi non sono gli unici a manifestare malcontento per i mancati interventi della Provincia; quest’ultima è comunque spesso impossibilitata a fare la sua parte per mancanza di fondi.

Nelle scorse settimane i comuni del Cilento costiero chiesero il passaggio delle competenze all’Anas per la via del Mare.