Laurino: pulizia e manutenzione alle coop

LAURINO. Comune si affiderà a cooperative per garantire la manutenzione e la pulizia del territorio. Per queste attività si privilegerà personale locale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Romano Gregorio, ha infatti deciso di autorizzare gli uffici comunali ad individuare cooperative per potenziare il servizio di raccolta, spazzamento e manutenzione del verde pubblico per 20 ore settimanali. L’incarico (per una somma di 10400 euro) sarà affidato fino al 31 agosto.

Attualmente è il comune gestire il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento del verde.

Un dipendente è in malattia ed altri due, durante il periodo scolastico, sono utilizzati parzialmente per altri servizi. alla luce di ciò l’Ente ha ritenuto opportuno potenziare il servizio con almeno un altro operaio.