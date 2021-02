Covid: carenza di docenti, a Capaccio chiude la scuola media

Mancano i docenti, chiude la scuola media di Capaccio Paestum. Presso l’istituto di Capaccio Scalo si ritorna alla Dad. La decisione è dovuta all’assenza di insegnanti che possano sostituire quelli sottoposti a quarantena dopo la positività di una studentessa.

Il suo contagio ha imposto l’isolamento di compagni e professori che verranno sottoposti a tampone.

L’esito non si conoscerà prima della prossima settimana. Considerato che gli stessi professori insegnano anche in altre classi, non essendoci docenti a sufficienza per sostituirli, è stato disposto lo stop alla didattica in presenza fino al 9 febbraio.

Le lezioni proseguiranno a distanza. Una volta conosciuti gli esiti degli esami si potrà decidere se dare il via libera nuovamente alla didattica in presenza.