Capaccio, Antonio Agresti entra in consiglio

Nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contenimento del Covid-19, si è tenuto presso l’aula consiliare di Capaccio Capoluogo, giovedì 4 febbraio, la riunione del consiglio comunale. Uno solo il punto all’ordine del giorno: la surroga della dimissionaria consigliera Stefania Nobili con Antonio Agresti.

«Nel rinnovare l’apprezzamento per il gesto dell’avvocato Stefania Nobili e nel ringraziarla per il lavoro svolto – dichiara il sindaco Franco Alfieri – do il benvenuto in consiglio comunale al consigliere Antonio Agresti. Sono certo che saprà dare alla nostra già ben compatta e rodata squadra amministrativa un contributo importante in termini di impegno, affidabilità e professionalità. A lui vanno gli auguri di buon lavoro da parte mia e della Città di Capaccio Paestum».

Il neo consigliere Antonio Agresti, eletto nella lista Democrazia Capaccese, ha 42 anni e svolge la professione di commercialista e revisore contabile. «Sono contento di entrare a far parte di una squadra e di un gruppo con il quale ho condiviso sin da subito idee e progetti – dichiara Agresti – Sono onorato di poter dare il mio contributo all’operato che questa amministrazione, retta dal sindaco Alfieri, sta portando avanti egregiamente nell’interesse dell’intera Comunità di Capaccio Paestum».