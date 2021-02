AAA… Tribunale di Vallo cerca figure professionali per opere di manutenzione L'avviso non è vincolante ma è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici

VALLO DELLA LUCANIA. C’è tempo fino al prossimo 10 febbraio per partecipare alla manifestazione d’interesse indetta dal Tribunale per individuare addetti ad opere di pronto intervento o piccola manutenzione. Nello specifico presso il Palazzo di Giustizia si cercano operatori che possano eseguire all’occasione piccoli lavori per un importo, di volta in volta, inferiore a 5000 euro. L’avviso non è vincolante ma è finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici ed ha l’unico scopo di comunicare al Tribunale la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta.

Le modalità di presentazione delle offerte

La stessa andrà inviata in busta chiusa alla segreteria amministrativa del Tribunale di Vallo della Lucania a mano o per posta elettronica certificata.

I lavori richiesti

I lavori per i quali si richiede il pronto intervento o opere di piccola manutenzione sono quelli edili, idraulici, elettrici, telefonici e rete dati.

In caso di necessità gli operatori saranno individuati di volta in volta previa valutazione dei preventivi di spesa. L’elenco sarà valido per due anni ed è rinnovabile.