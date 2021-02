Oroscopo: Toro, aumenta feeling in amore Oroscopo di giovedì 4 Febbraio 2021

Ariete – Avete ancora parecchia strada da fare per arrivare al successo. In amore mettete le carte in tavola.

Toro – Non avete ancora messo bene a fuoco i problemi, prudenza. Aumenta il feeling in amore.

Gemelli – Non indugiate, rischiate di mancare ottime opportunità. Il tempo dirà se è vero amore.

Cancro – Se insieme alla determinazione userete elasticità mentale avrete successo. Troppi dubbi in amore.

Leone – Avete l’esperienza necessaria per aggirare qualsiasi ostacolo. Grandi progetti con la persona amata

Vergine – Potete essere orgogliosi dei brillanti risultati nel lavoro. L’amore vi dà una marcia in più.

Bilancia – Il vostro costante impegno nel lavoro sarà presto ricompensato. Rapporti sociali interessanti.

Scorpione– Nel lavoro non decidete subito se qualcosa non vi convince. Apprezzerete i piaceri dell’amicizia.

Sagittario – Avete sottovalutato gli avversari e ora dovrete faticare. Un incontro cambierà la vostra vita.

Capricorno – Cercate di applicare il piano di lavoro prefissato. Fate entrare l’amore nella vostra vita.

Acquario – Oggi riuscirete a portare avanti un bel po’ di lavoro arretrato. In amore siete troppo ostinati.

Pesci – Tutte le energie devono essere concentrate su un unico obiettivo. Momenti indimenticabili in serata.