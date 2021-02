L’almanacco del 3 febbraio 2021

E’ il 34° giorno dell’anno, 5ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 331 giorni.

Santi del giorno

San Biagio (Vescovo e Martire)

Sant’Oscar (Ansgario, Vescovo)

San Celerino di Cartagine (Martire)

San Leonio (Sacerdote)

San Lupicino (Vescovo)

San Simeone il Vecchio

San Tigrido (Teridio) di Gap (Vescovo)

Sant’Adelino di Celles (Abate)

Santa Berlinda di Meerbeke

Santa Vereburga (Badessa)

San Biagio è il protettore di pastori, agricoltori, cardatori, suonatori di strumenti a fiato, materassai e laringoiatri; invocato contro le malattie della gola e per protezione contro gli uragani.

Etimologia

Biagio, il latino “Blasius” era già attestato come cognomen nel III secolo a.C. Deriva certamente da “blaesus”, “balbuziente”. Grazie ad alcuni santi il cui culto popolare si sviluppò sin tra le prime comunità cristiane, si è presto diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Chi vuole un bel granaio, lo semina in febbraio.

Aforisma del giorno

Facendo noi la volontà degli altri, dobbiamo far conto di fare la volontà di Dio, che ci viene manifestata in quella dei nostri superiori e del nostro prossimo. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi

1957 – In onda Carosello

1998 – Strage del Cermis

Sei nato oggi?

Hai grandi capacità dialettiche e l’eloquenza ti aiuta ad affermare le tue ragioni in tutti gli ambiti della vita. Questa dote, unita al dinamismo e alla velocità con cui sai prendere decisioni azzeccate, ti garantisce il successo nel lavoro. In amore sai affascinare il partner ed ottenere da lui quel che desideri: bada solo a non esagerare!

Celebrità nate in questo giorno

1959 – Ferzan Özpetek

1950 – Alvaro Vital