Buccino: prof positivo, scuola chiusa

Scuola media chiusa a Buccino. Il provvedimento è conseguente alla positività di un professore.

Quest’ultimo aveva frequentato l’Istituto Comprensivo, classi e uffici, per questo si è deciso di chiudere il plesso per la sanificazione e in attesa della ricostruzione dei contatti.

Sarà organizzato uno screening per gli stessi alunni, oltre che per il personale affinché sia tutto verificato.

Fino alla riapertura si procederà con la didattica a distanza.