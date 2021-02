Gabriele Procida: il cestista di origini cilentane approda in Nazionale

Gabriele Procida è considerato uno dei giovani di maggior talento del basket italiano. Il giovane cestista, numero 9 di Cantù, è nato a Como il primo giugno del 2002 anche se le sue origini sono tutte cilentane. L’atleta, che vive ora in Lombardia, è alto 2 metri per 88 kg di peso e vede i suoi genitori con chiare radici agropolesi.

Gabriele Procida

Gabriele Procida: la carriera del cestista

Un giovanissimo Gabriele Procida esordisce nella massima serie italiana di basket a poco più di 17 anni, ovvero il 13 ottobre 2019. Nella gara tra la sua Cantù e la Reyer Venezia giocò sei minuti, tornando sul parquet qualche giorno dopo contro la Dinamo Sassari e successivamente contro la Vanoli Cremona. Il potente continua a stupire nel 2020 guadagnando, cosi, piena fiducia di coach e compagni. Nella corrente stagione gioca costantemente in prima squadra tanto da arrivare, nelle scorse ore, alla sospirata chiamata azzurra, giunta nelle ultime ore. In precedenza per Gabriele Procida la maglia della Nazionale giovanile, vestita sia con l’Under 16 che con l’Under 18.

Qualificazioni EuroBasket 2022: la nota della Federazione Italiana Pallacanestro

Tre partite per chiudere il ciclo di qualificazione all’EuroBasket 2022. Nonostante l’Italia sia già ammessa alla massima competizione continentale, come Paese ospitante, gli Azzurri hanno fin qui completato un percorso netto e, anche se con una gara in meno. L’Italia guida, infatti, il gruppo B con tre vittorie in altrettante partite. In previsione della terza e ultima finestra di qualificazione, nella “bolla” di Perm, dal 15 al 22 febbraio, il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha diramato la long list da cui verranno selezionati i 14 giocatori che affronteranno la trasferta in Russia. Nella città ai piedi degli Urali centrali, gli Azzurri giocheranno tre gare in sette giorni. Alle due inizialmente previste, contro Macedonia del Nord ed Estonia, si aggiunge un’altra gara contro i macedoni, quella rinviata nella “bolla” di Tallinn a novembre a causa di tre casi di COVID-19 accertati da FIBA nella delegazione balcanica. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport HD.