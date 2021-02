Capaccio, nessuno sconto: Squecco resta in carcere

Roberto Squecco resta in carcere a Fuorni ed anche gli altri soggetti coinvolti nell’operazione Croci del Silaro non torneranno in libertà. Il Gip del Tribunale di Salerno, dopo gli interrogatori di garanzia, ha confermato le misure cautelari. Resta dietro le sbarre Squecco che per circa due ore ha parlato con i magistrati provando a chiarire la sua situazione senza però riuscire a modificare la sua posizione.

Stessa decisione per Stefania Nobili, ex moglie di Squecco, ora ai domiciliari.

Nessuno sconto neanche per Giuseppe Pinto (ritenuto uno degli uomini di fiducia del “re” delle ambulanze) e la cognata Giuseppe D’Ambrosio.

Ricorso al riesame per chiedere la revoca delle misure per la funzionaria Asl Gerarda Montella (divieto di dimora), Mario Squecco ed Elena Viale.