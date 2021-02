Capaccio, allarme inquinamento: schiuma bianca nel Capodifiume

Nuovo allarme inquinamento a Capaccio Paestum. Alcuni cittadini hanno segnalato uno strano fenomeno in località Licinella, alla foce del Capodifiume. Nel corso d’acqua era ben visibile una anomala schiuma biancastra. Probabile che nel fiume sia stato gettato qualcosa di inquinante. Non sarebbe la prima volta. In più occasioni le autorità hanno sanzionato delle aziende che scaricavano reflui illecitamente.

Durante l’estate il comune di Capaccio Paestum avviò anche dei controlli con i droni ma nonostante tutto tali episodi si ripetono determinando un grosso rischio per l’ambiente. In questo caso si ipotizza che a determinare la schiuma siano stati dei detersivi, forse utilizzati per pulire delle vasche di qualche azienda presente lungo il percorso del Capodifiume.

Negli anni scorsi, proprio a causa dell’inquinamento, non sono mancati problemi anche per i bagnanti, alcuni dei quali hanno anche riportato patologie cutanee.