Agropoli, disagi per il maltempo. “Serve più manutenzione”

AGROPOLI. Il maltempo degli ultimi giorni, con le piogge che copiose sono cadute sul territorio, ha causato disagi non solo nel basso Cilento ma anche sul versante opposto. Problemi sono stati segnalati ad Agropoli, soprattutto alla viabilità. In via Antonio De Curtis, la strada che conduce sulla collina San Marco, un muro è crollato. Il sindaco Adamo Coppola ha firmato un’ordinanza che dispone la parziale chiusura dell’arteria in attesa del ripristino.

Disagi si segnalano anche in località Fuonti e Moio. I tombini, sporchi e saturi, non riescono ad assorbire l’acqua piovana trasformando le strade in torrenti. Ai disagi per le auto in transito si sono aggiunti i problemi per i pedoni impossibilitati a transitare.

Problema simile nei pressi del Palagreen, a ridosso dell’incrocio tra via Piana delle Pere e l’arteria che conduce in piazza Moio. Benché la strada sia stata rifatta soltanto pochi anni fa, ogniqualvolta che piove si trasforma in un lago.

“E’ necessaria una maggiore manutenzione delle strade del territorio – dice un residente – sulla manutenzione sembra si faccia tanto invece ci si limita a sponsorizzare tagli d’erba, potature e rattoppi. Magari basterebbero meno interventi ma più sostanziosi e non di facciata”.