Reggina-Salernitana: pari nel posticipo di Serie B tra granata ed amaranto

Dopo il primo successo del 2021, ottenuto domenica sera allo stadio Arechi contro il Pescara, tornava in campo la Salernitana opposta alla Reggina. Per il match valevole per il ventesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 34 punti dopo 19 giornate, erano impegnati in casa contro i calabresi. Ad aspettare i campani i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Marco Baroni, bisognosi di punti per uscire dalla zona play-out visti i 16 punti di ritardo in graduatoria dagli avversari di giornata. Allo stadio Granillo, nel match di stasera delle ore 21:00, la direzione di gara tra granata e biancazzurri era affidata al sig. Rosario Abisso appartenente alla sezione arbitrale di Palermo. Termina 0-0 una gara poco spettacolare dove regna gli ospiti sbagliano un rigore.

Reggina-Salernitana: il primo tempo

Il primo squillo è per i locali. Edera, al terzo, serve Menez che calcia a fil di palo. Al minuto 11 Liotti pesca all’interno dell’area piccola Edera che sciupa una buonissima occasione calciando alto. La risposta granata giunge al quarto d’ora con Djuric murato però dalla retroguardia amaranto. Per trovare una nuova occasione degna di nota bisogna aspettare il 37′. Montalto e Loiacono trovano attento Belec che tiene sullo 0 a 0 il parziale.

La ripresa

Al quinto Gondo si divincola bene all’interno dei 16 metri, dopo un alleggerimento della retroguardia locale, e si procura un rigore. La punta viene tocca da Nicolas brava a neutralizzare il tiro dagli undici metri di Djuric. Buona chance anche per Capezzi che dal cuore dell’area manca di coordinazione per cogliere la porta. Intorno al 70′ una occasione per parte: Tutino calcia alto al 67′ mentre Belec ci mette i pugni sul tiro di Montalto. Nel finale succede poco: termina cosi 0-0 con la Salernitana che sale al secondo posto con 35 punti.

Reggina-Salernitana 0-0 il tabellino

REGGINA: Nicolas; Loiacono, Cionek, Stravropoulos, Liotti (46′ st Dalle Mura); Bianchi, Crimi; Edera (36′ st Micovschi), Folorunsho, Menez (36′ st Bellomo); Montalto (44′ st Denis). In panchina: Guarna, Plizzari, Delprato, Faty. Allenatore: Baroni.

SALERNITANA: Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly (20′ st Kiyine), Di Tacchio (20′ st Schiavone), Capezzi, Cicerelli (16′ st Durmisi); Gondo (20′ st Tutino), Djuric. In panchina: Adamonis, Aya, Veseli, Sy, Dziczek, Anderson. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Abisso di Palermo (Callari – Cipressa) Ammoniti: Montalto (R), Gondo (S), Di Tacchio (S), Nicolas (R), Coulibaly (S), Kiyine (S), Loiacono (R), Bogdan (S). Recupero: 2′ pt – 3′ st