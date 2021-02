Rofrano, Cammarano: questo mio ultimo mandato da sindaco

ROFRANO. “Questa estate abbiamo avuto dei problemi con alcuni consiglieri ma la nostra amministrazione ora sta procedendo regolarmente. Avevo dato le mie dimissioni nel mese di agosto, ma abbiamo superato la crisi. In questi periodi più che pensare ai problemi della maggioranza credo sia necessario pensare a quelli della minoranza”.

Così il sindaco di Rofrano Nicola Cammarano.

Il primo cittadino cilentano, intervenuto ai microfoni di InfoCilento, ha risposto ad una domanda di un lettore che gli chiedeva lo stato di salute della sua amministrazione. E’ stata questa anche l’occasione per fare il punto della sua attività amministrativa ma ha anche parlato del futuro.

Nonostante la sua seconda elezione alla carica di sindaco risalga al 2019, Cammarano precisa che tra circa 3 anni, quando i rofranesi saranno nuovamente chiamati al voto, non sarà ricandidato.

“Alle ultime elezioni ho detto dal palco che sarebbe stata la mia ultima volta. Questa estate ho precisato che se la mia amministrazione fosse caduta mi sarei ricandidato ma non è successo e per questo, una volta terminata questa esperienza, non sarò candidato né come sindaco né come consigliere”.

Cammrano è al suo secondo mandato da primo cittadino e precedentemente è stato anche consigliere ed assessore. “Credo che dieci anni siano più che sufficienti, quindi la mia carriera politica termina qui”, conclude Cammarano che si dice comunque disposto eventualmente ad aiutare altri che vorranno fare questa esperienza.