Drammatico incidente a Casal Velino, morto bambino di 4 anni

CASAL VELINO. Drammatico incidente stradale in località Verduzio, a Casal Velino. E’ accaduto intorno alle 13.30 di oggi.

C’è una vittima: si tratta di un bambino di 4 anni. Stando alle prime ricostruzioni il piccolo viaggiava a bordo di una Kia insieme alla mamma e alla sorellina, presumibilmente tornavano da scuola quando è avvenuto l’incidente.

Sembrerebbe che la vettura sia sbandata finendo in una cunetta adiacente alla carreggiata. A riportare le peggio è stato proprio il bambino che sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i carabinieri. Il piccolo, all’arrivo dei sanitari del 118, sembrerebbe che non respirasse. Si è tentata la corsa in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. In gravi condizioni anche la mamma mentre la sorellina non avrebbe riportato gravi ferite.

Disagi si segnalano alla circolazione, chiusa in entrambi i sensi di marcia. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

La notizia della morte del piccolo si è subito diffusa. Sotto choc l’intera comunità. La famiglia del piccolo abitava in località Verduzio