Covid: scuole chiuse ad Altavilla, Auletta e Sicignano

La riapertura delle scuole con la didattica in presenza continua a far registrare intoppi. Ieri il genitore di uno studente di Cannalonga era risultato positivo, di qui la chiusura del plesso che ospita la scuola dell’infanzia e la primaria. Casi simili si erano registrati anche a San Pietro al Tanagro, Sala Consilina e Montecorice e si ripetono in altre località.

A Sicignano degli Alburni la scuola era già stata chiusa per una positività dal 22 al 30 gennaio e non riaprirà neanche in questi giorni. Il sindaco Giacomo Orco ha prorogato l’ordinanza di chiusura fino al 10 febbraio.

Stop alla didattica in presenza anche ll’IC “Giovanni XXIII” di Altavilla Silentina per un sospetto caso di positività al Covid di un’insegnante della scuola primaria. Il sindaco Antonio Marra ha firmato l’ordinanza di chiusura dell’istituto così come della scuola primaria in via precauzionale al capoluogo, Cerrelli e Borgo Carillia. Scuole chiuse per questa prima parte di settimana anche ad Auletta.