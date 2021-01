Cannalonga: due progetti per l’efficientamento energetico

CANNALONGA. Approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per due progetti di circa 1,4 milioni di euro. Nello specifico si tratta di un progetto per “interventi di manutenzione e messa in sicurezza con efficientamento energetico della sala socio-culturale” per un importo di circa 759 mila euro e un altro progetto per “interventi di messa in sicurezza e implementazione dell’efficientamento energetico ex asilo comunale” di circa 714 mila euro.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Laurito, intende candidare i due progetti a finanziamento per ricevere i contributi da parte del Ministero dell’Interno.

Lo scopo perseguito dall’Ente cilentano è di garantire una migliore condizione di vita agli abitanti del territorio comunale puntando a una maggiore riduzione dei consumi di energia elettrica e soprattutto ad una maggiore efficienza delle opere presenti sul territorio comunale.