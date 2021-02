A Montesano progetti per l’inclusione delle persone con disabilità

“Sono molto soddisfatto, come Sindaco di Montesano Sulla Marcellana, per i contenuti del progetto connessioni che abbiamo candidato a finanziamento all’Avviso pubblico nazionale Fermenti in Comune – Proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori – promosso dall’ANCI. Un progetto, approvato in sede di Giunta Comunale, a più mani con l’accordo di partenariato, a seguito di pubblico avviso comunale per raccolta di manifestazioni di interesse per la co-progettazione, siglato con la Pro Loco Montesano Terme, che ringrazio per l’adesione e il valido contributo offerto in termini di idee, proposte ed iniziative”. Così il sindaco Giuseppe Rinaldi.

“Insieme abbiamo puntato su azioni di valorizzazione delle politiche giovanili in senso vasto, dei luoghi in cui realizzarle, delle strumentazioni e dei mezzi per renderle concrete ed inclusive – spiega il primo cittadino – Proprio a riguardo dell’aspetto dell’inclusione, mi piace segnalare e spero colpisca positivamente la commissione giudicante dei vari progetti, la creazione di un laboratorio lettura per il linguaggio Braille diretto a tutti i giovani ipovedenti”.

E aggiunge: “Abbiamo pensato a un convertitore digitale di ultima invenzione che trasforma i libri tradizionali in lingua braille per chi ha questa particolare esigenza. Importanti anche i due laboratori di conoscenza del territorio e i percorsi anche questi dedicati a persone diversamente abili. Seguono altri punti progettuali sempre in concertazione e rivolti ai giovani tutti del territorio. L’occasione di questa collaborazione istituzionale proficua è anche gradita per mandare un messaggio di pronta guarigione al nostro Presidente della Pro Loco che, come lui stesso ha scritto, ha avuto un piccolo incidente di percorso e tornerà presto più carico di prima”.