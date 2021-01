Reggina-Salernitana: posticipo al lunedi tra amaranto e granata

Dopo il primo successo del 2021, ottenuto domenica sera allo stadio Arechi contro il Pescara, torna in campo la Salernitana opposta alla Reggina. Per il match valevole per il ventesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 34 punti dopo 19 giornate, saranno impegnati in casa contro i calabresi. Ad aspettare i campani ci saranno i padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Marco Baroni, bisognosa di punti per uscire dalla zona play-out visti i 16 punti di ritardo in graduatoria dagli avversari di giornata. Allo stadio Granillo, nel match di domani delle ore 21:00, la direzione di gara tra granata e biancazzurri sarà affidata al sig. Rosario Abisso appartenente alla sezione arbitrale di Palermo.

I precedenti in terra calabra tra Reggina e Salernitana

Sono 34 i precedenti ufficiali giocati in Calabria tra Reggina e Salernitana con un bilancio di 17 vittorie per i padroni di casa, 11 pareggi e 6 successi esterni dei granata. Il primo confronto risale alla stagione 1956/1957 mentre l’ultima sfida risale alla stagione 2014/2015. A livello realizzativo il bilancio è a favore della Reggina che ha realizzato 42 reti, mentre i granata ne hanno messe a segno 24.

I convocati di Fabrizio Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Reggina e Salernitana.

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri.

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Durmisi, Gyomber, Lopez, Mantovani, Sy, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Kupisz, Schiavone.

ATTACCANTI: Anderson, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.

Le parole del tecnico dei granata

“Domani sarà la prima di quattro partite in pochi giorni e ci sarà bisogno del contributo di tutti. La Reggina è un avversario difficile da affrontare, si è rinforzata con il mercato ed è stata rinvigorita dal nuovo allenatore. Noi siamo estremamente determinati per cancellare le ultime due prestazioni in trasferta, dovremo giocare con lo spirito giusto per portare a casa un risultato positivo. Nel girone di ritorno le partite si fanno più complicate perché tutte le squadre danno qualcosa in più. Sono soddisfatto di quello che stiamo facendo e sono fiducioso per il prosieguo della stagione. Questo gruppo ha dimostrato di avere grandi valori e di essere molto affiatato. Credo che siamo nelle condizioni di poter fare bene con questo organico e non ci sia bisogno di stravolgimenti. Cercheremo di fare il massimo per restare in alto, vogliamo giocarci le nostre chance fino alla fine”.

Le probabili formazioni della gara tra Reggina e Salernitana

REGGINA (4-4-2): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti; Situm, Bianchi, Folorunsho, Micovschi ; Menez, Montalto. All. Baroni

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli; Gondo, Djuric. All. Castori.