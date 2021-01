Oroscopo: Gemelli, impegnatevi di più sul lavoro

Ariete – A prezzo di qualche sacrificio riuscirete a spianarvi la strada. Influssi positivi in amore.

Toro – Un problema di lavoro è ormai maturo per una soluzione drastica. In amore siete poco affidabili.

Gemelli – Nel lavoro la situazione è promettente ma dovete impegnarvi a fondo. In amore troppa gelosia.

Cancro – Avete perso troppo tempo dietro affari rivelativi fallimentari. In amore avete troppi dubbi.

Leone – Negli affari vi state muovendo sulle sabbie mobili: siate prudenti. Nuove avventure sentimentali.

Vergine – Dovrete prendere una posizione netta nel lavoro. L’amore vi dà più di quanto meritiate.

Bilancia – I vostri progetti di lavoro si possono realizzare rapidamente. Vita affettiva solida.

Scorpione – Il vostro lavoro sta andando bene come non era mai accaduto. In amore non prendete in giro.

Sagittario – Giornata snervante ma ricca di soddisfazioni. In serata c’è chi vi farà dimenticare la stanchezza.

Capricorno – Non siete fatti per intrighi e compromessi. Vita affettiva sempre più intensa.

Acquario – Per affrontare transazioni di affari scegliete il momento migliore. Tempi lunghi per un amore.

Pesci – Nel lavoro serve aspettare che le acque si calmino per parlare. Troppa diffidenza logora un amore.