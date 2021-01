La ricetta: spaghetti spezzati con piselli, patate e pancetta.

Spezzare gli spaghetti è un procedimento “magico”, diversi piatti della nostra tradizione richiedono gli spaghetti spezzati. Da sempre gli addetti a questo passaggio sono i bambini, per loro è un lavoro divertente.

Quanti ne hanno ricordo?



Vediamo come preparare questo piatto semplice, cremoso e gustoso che mette d’accordo grandi e piccini.

Per 4 persone

Puliamo e tagliamo a cubetti piccoli 3 patate a pasta gialla medie e lasciamole a bagno in acqua fredda per circa 20 minuti in modo da eliminare l’amido in eccesso. In una pentola mettiamo 3 cucchiai di olio di oliva e aggiungiamo le patate e 400 gr di piselli, aggiungiamo 2 bicchieri di acqua e lasciamo cuocere a fiamma dolce. In una padella rosoliamo in un filo di olio di oliva una cipolla piccola rossa e 100 gr di pancetta dolce a cubetti e sfumiamo con una tazzina di vino bianco, lasciamo evaporare a fiamma vivace. Ultimata la cottura dei piselli uniamo il soffritto di pancetta, aggiungiamo qualche rametto di prezzemolo. Portiamo il tutto a bollore aggiungendo dell’acqua e facciamo cuocere 350 gr di pasta, aggiustiamo di sale e pepe. Serviamo il nostro piatto ben caldo.