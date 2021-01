Investe e si dà alla fuga, arrestato uomo di San Giovanni a Piro

Poco dopo la mezzanotte del 31 gennaio una donna che camminava lungo le vie della frazione Bosco è stata investita da un’auto che è piombata ad alta velocità scaraventandola a terra. La donna è stata subito soccorsa dai carabinieri, al momento è ricoverata all’ospedale di Vallo della Lucania non in pericolo di vita, con prognosi di 30gg.

L’uomo di 33 anni, incensurato di San Giovanni a Piro, si muoveva ad alta velocità sulla SP17, era stato notato poco prima da una pattuglia dei carabinieri che aveva iniziato a seguirlo a distanza. Giunti all’ingresso del paese, i carabinieri trovavano la donna a terra e l’auto che si dava alla fuga. Dopo aver soccorso la donna e allertato il 118, sono iniziate le ricerche del veicolo, una giulietta grigia, di cui i militari avevano preso un parziale della targa. Sono bastate poche ore per individuare l’auto, che presentava evidenti segni di impatto compatibili con il sinistro poco prima effettuato. L’uomo inizialmente negava tutto, riferendo di essere già in casa da molto prima, ma messo alle strette dalla testimonianza diretta dei Carabinieri che lo seguivano, alla fine ha confessato ed è stato tratto in arresto.

Il pirata della strada si trova ora ai domiciliari con l’accusa di fuga a seguito di sinistro stradale, omissione di soccorso e lesioni personali stradali.