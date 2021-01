Agropoli, 2 nuovi casi. Coppola smentisce positività di insegnante e studente

“L’Asl mi ha comunicato 2 nuovi casi di positività al Covid-19; nel contempo si sono verificate 3 guarigioni. Quindi allo stato attuale sono 14 i casi positivi mentre sono 170 i guariti dall’inizio della seconda fase della pandemia”, così il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Il primo cittadino, poi, entra nel merito di una notizia che sarebbe stata messa in giro da genitori contrari alla didattica in presenza, relativamente alla presunta positività di una insegnante di una scuola di Capaccio Paestum e del figlio che frequenta un istituto agropolese.

“Ci tengo a rassicurare in merito alle notizie circolate sui social relativamente ad una insegnante il cui figlio frequenta un Istituto scolastico di Agropoli. Entrambi sono stati sottoposti a tampone e lo stesso è risultato negativo. In ogni caso la situazione è stata sempre sotto controllo e non ci sono mai stati rischi reali”, dice Coppola.

“Infine, ci tengo a fare un in bocca al lupo ai ragazzi frequentanti le scuole secondarie di secondo grado che domani rientreranno in classe. In accordo con il prefetto di Salerno, abbiamo messo in campo una serie di provvedimenti tesi a garantire ingressi ed uscite in sicurezza, grazie alla collaborazione dei volontari del locale gruppo di Protezione civile, Associazione nazionale Carabinieri in pensione e guardie ambientali NITA. Questi saranno collocati anche presso la stazione degli autobus per evitare assembramenti”, conclude il sindaco.