Sapri, Piano di Zona dà il via tirocini formativi retribuiti

SAPRI. Una nuova opportunità per le persone in condizioni di difficoltà. Il Piano di Zona S9, infatti, ha pubblicato un bando per tirocini di inclusione per 40 beneficiari appartenenti ad altrettanti nuclei familiari indifferenti.

I Tirocini saranno destinati a persone residenti in uno dei 17 Comuni facenti parte dell’Ambito: Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria – Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Vibonati.

Bisognerà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti al momento della presentazione dell’istanza:

o fruitori del Reddito di Cittadinanza;

o fruitori del Reddito di Emergenza;

o non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

o avere un ISEE familiare inferiore ad euro 6.000,00;

o essere un soggetto vulnerabile e pertanto in carico ai servizi sociali di Ambito.

Le domande dovranno essere inviate entro il 12 febbraio 2021

I tirocini di inclusione avranno una durata di 3 mesi e verranno svolti presso aziende pubbliche o private presenti nel territorio, individuate nell’elenco di ambito di aziende disponibili ad ospitare tirocinanti. Per

ogni tirocinio sarà erogato al tirocinante una indennità mensile lorda pari ad € 500,00 (comprensiva di tutti gli oneri dovuti), ed il valore lordo complessivo dell’indennità di partecipazione che ciascun tirocinante percepirà sarà di € 1.500,00 (millecinquecento).