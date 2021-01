Sapri, messa in diretta per la festa di San Giovanni Bosco

Celebrazione Eucaristica in Diretta in occasione della Festività di San Giovanni Bosco a Sapri. Per la festa, considerato che a causa dell’emergenza covid non sarà possibile permettere a tutti di partecipare, l’oratorio ha scelto di trasmettere la santa messa attraverso i social.

Celebra il Vescovo della Diocesi di Teggiano – Policastro, Monsignor Antonio De Luca.

La trasmissione andrà in diretta sulle Pagine Facebook della Parrocchia e dell’Oratorio e sul canale YouTube della Parrocchia a partire dalle ore 17:15.