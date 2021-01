Abusivismo edilizio, tre denunce a Sapri

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri della Compagnia di Sapri al comando del Capitano Matteo Calcagnile per la realizzazione di un manufatto abusivo, posto sotto sequestro dalla Procura di Lagonegro che ha aperto come da prassi un fascicolo di inchiesta.

Nelle prime ore del mattino di oggi, invece, i militari della Stazione guidati dal maresciallo Pietro Marino nell’ambito di un servizio a largo raggio sulla prevenzione dei reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente hanno eseguito tre diverse perquisizioni con la collaborazione del Nucelo Cinofili di Sarno.

Per un pregiudicato, già in regime di arresti domiciliari, è stato chiesto alla Procura un ‘aggravamento della misura restrittiva’ in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente, ovviamente posta sotto sequestro.