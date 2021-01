Capaccio Paestum: sostegno all’associazione Geo Trek per valorizzazione dei sentieri

CAPACCIO PAESTUM. Il Comune sosterrà l’associazione Geo Trek nelle attività di sistemazione e manutenzione dei sentieri esistenti sul territorio e di creazione di nuovi percorsi. Da tempo l’Ente ha deciso di dare impulso, anche in chiave turistica, al recupero e valorizzazione dei sentieri presenti sul territorio che permettono di raggiungere le aree più suggestive del territorio. Rendendoli accessibili e promuovendoli si può ampliare l’offerta per i visitatori e al contempo garantire una destagionalizzazione del turismo, non legato solamente ai templi o al mare.

Ecco perché la proposta dell’associazione Geo Trek Paestum, presieduta da Giuseppe Gargano diretta alla sistemazione e alla promozione dei sentieri oltre che alla costituzione di nuovi percorsi è stata accolta favorevolmente dall’Ente, che ha deciso di patrocinarla e riconoscere un contributo economico, certa dei vantaggi che la concretizzazione del progetto potrebbe determinare.

Il Comune di Capaccio Paestum nei mesi scorsi ha sottoscritto anche un protocollo con le amministrazioni di Castellabate e Agropoli per promuovere il turismo in maniera unitaria; nell’ambito dell’accordo era prevista anche la promozione del turismo sentieristico.